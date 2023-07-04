Toplantıya başkanlık eden Vali Balcı, kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için YİKOB tarafından yapılan, devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili Vali Yardımcısı Furkan Duman’dan bilgi aldı.
Toplantıda;
* Tekstil kentte yapımı devam eden fabrikalar
* Kırsal mahallelerde yapılan 100 Yaşam Merkezi
* Kütüphaneler
* Sınır güvenliği için yapılan yatırımlar
* Karakollara yapılan yatırımlar
* Kimsesiz kadınlar için 50 konut projesi
* Akdamar Adasının bakım ve onarımı
* Van Kalesinin aydınlatılması
* Başkale, İpekyolu ve Tuşba hükümet konaklarının inşaatındaki son durum
* YYÜ yerleşkesindeki Tıbbiye Camiindeki çalışmalar
* Bedesten Çarşısı yapımı
* Olgunlaşma Enstitüsü binasının inşası gibi Van'ın kalkınması için yapılan yatırımların değerlendirilmesi yapıldı.