Toplantıya başkanlık eden Vali Balcı, kamu hizmetlerinin daha iyi yürütülmesi için YİKOB tarafından yapılan, devam eden ve yapılması planlanan yatırımlarla ilgili Vali Yardımcısı Furkan Duman’dan bilgi aldı.

Toplantıda;

* Tekstil kentte yapımı devam eden fabrikalar

* Kırsal mahallelerde yapılan 100 Yaşam Merkezi

* Kütüphaneler

* Sınır güvenliği için yapılan yatırımlar

* Karakollara yapılan yatırımlar

* Kimsesiz kadınlar için 50 konut projesi

* Akdamar Adasının bakım ve onarımı

* Van Kalesinin aydınlatılması

* Başkale, İpekyolu ve Tuşba hükümet konaklarının inşaatındaki son durum

* YYÜ yerleşkesindeki Tıbbiye Camiindeki çalışmalar

* Bedesten Çarşısı yapımı

* Olgunlaşma Enstitüsü binasının inşası gibi Van'ın kalkınması için yapılan yatırımların değerlendirilmesi yapıldı.