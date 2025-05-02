Van Kalesi eteklerine yeni bir mahalle kurulacak. Kurulacak olan mahalle kent turizmine hizmet edecetk.

Van Valisi ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kurulacak yeni mahallenin Eski Van şehrinin tarihi ve kültürel mirasının korunarak turizm ve kültür merkezi haline getirmeyi amaçladığını anlattı.

Horhor Camii, Ulu Cami, Miri Kızıl Minareli Cami ve Abbas Ağa Camii gibi tarihi yapıların restorasyonu ve çevre düzenlemeleriyle kültürel değerlerin canlandırılacağını vurgulayan Vali Balcı, bölgedeki tarihi yapılara dair yapılan çalışmaları da aktardı.

Vali Balcı, “Bakanlığımız yürüyüş yollarını ihale edecek. Bizim de Van Valiliği ve Vakıflar Genel Müdürlüğü ile beraber yürüttüğümüz çalışmalar olacak. Biliyorsunuz ki Horhor Cami ibadete açıldı, aynı zamanda çevre düzenlemesi yapıldı. 750 yıllık tarihi Ulu Cami ve Miri Kızıl Minareli Cami restore ediliyor. Bahsi geçen bölgede yeni bir mahalle kurulması ve yürüyüş yolları gibi projelerle modern bir yaşam alanı oluşturulacak. Sahil yoluyla Hüsrevpaşa Camii, Kent Müzesi, Çocuk Bilim Müzesi ve Bilim Merkezi entegre edilerek turistik cazibe artırılacak. Kültür Bakanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Valilik iş birliğiyle projeler koordine edilecek ve ihaleler yapılacak.” dedi.

PROJE BİTMEK ÜZERE

Kurulacak yeni mahallenin projesinin bitmek üzere olduğuna değinen Balcı, “Kurulacak mahallenin projesi bitmek üzere. Bölgedeki yürüyüş yolları ve diğer çalışmalara Kültür Bakanlığı destek verecek, bizler de koordine edeceğiz. Bu çalışmaların Van’a büyük değer katacağını düşünüyoruz. Abbas Ağa Camii var onun da bu ay ihalesini yapıyoruz. Bunların yanı sıra bir de hamam var orada. Bu haham da projelendirip 3 ay sonra onun ihalesi yapılacak. Eski Van Şehrini bir merkez haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Eski Van’ın sahil yoluyla birleştirilerek turizm ve kültür merkezi haline getirileceğini aktaran Balcı, “Sahil yoluyla beraber birleştiğinde o sahil yoluna Hüsrevpaşa Camii'nden direkt inerken de Kent Müzesi, Çocuk Bilim Müzesi, işte Bilim Merkezi falan vesaire. Sahil yolunda Hüsrevpaşa Camii’nden Kent Müzesi, Çocuk Bilim Müzesi ve Bilim Merkezi’ne bağlantı sağlanacak. Yürüyüş yolları ve çevre düzenlemeleri Kültür Bakanlığı tarafından ihale edilecek, Valilik koordinasyonu sürdürecek. Mahalle kurulması için projeler tamamlanma aşamasında.” diye konuştu.