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WanHaber - ÖZEL

Artan maliyetlerle birlikte, dışarıda yemek yemek büyük külfet olurken, fiyatlarda standart olmaması dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz aylarda yemek fiyatlarına zam yapılması ile birlikte, lokanta sahipleri yemek fiyatlarının normal olduğunu söylüyor. Vatandaşlar ise bazı yerlerde fiyatların değişkenlik gösterdiğini ve yüksek olduğunu savunuyor. Lokanta sahipleri, serbest piyasa koşullarında, farklı fiyat tarifeleri uyguluyor.

“FİYATLAR, RAYİÇ BEDELLERİNİN ALTINDA”

Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar Kasaplar ve Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Sabri Işık, işletmelerin belirlenen rayiç bedelin üstüne çıkmadığını söyledi.

Van'daki çoğu lokantadaki yemek fiyatları değişkenlik gösteriyor.

Yemek fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar Kasaplar ve Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Sabri Işık, "Yemek fiyatlarını ucuza satan işletmeler, ya ekmeği çok ucuza alıyordur, ya da et - tavuk gramajından kısıyordur.

İşletmeden işletmeye fark da var. Eleman, doğalgaz, elektrik, baharat, sebze çeşitlerini işin içine kattığımızda bu işletme sahibi kâr etmesin mi? Yemek fiyatlarının yükselmesinin en büyük sebebi kira fiyatlarıdır. Herhangi bir yere gittiğinizde örneğin dürümü 25-30 liraya yiyebiliyorsunuz. Lüks bir yere girdiğinizde kirası fazla olduğu için 25-30 liraya dürüm yemek imkansızdır. Esnafımız o sattığı dürüm ya da yemekten kendi masraflarını çıkarmak zorundadır. Kira farkı var, kalite farkı var. İşletmeden işletmeye bunlar değişebiliyor" şeklinde konuştu.

"DENETİM ŞART"

Ucuz yemek satan işletmelerin denetlenmesi gerektiğini belirten Işık; “Ucuz yemek satan işletmelerin denetlenmesi gerektiğini söylüyorum. Bir denetlensin, belki çoğunun fiyat listesi yoktur. Buralarda yemek gramajı ne kadar, bunların denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.

Haber: Mehmet Salih Giyci - Fatma Öztürk