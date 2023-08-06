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WanHaber – ÖZEL

Geçtiğimiz günlerde Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar Kasaplar ve Esnaf Sanatkârlar Odası’nın açıkladığı ekmek zammından sonra, önümüzdeki günlerde yemek fiyatlarına da zam yapılacağı açıkladı.

“MALİYETİNE SATIŞLAR YAPIYORUZ”

Esnafın maliyetine satış yaptığını söyleyen Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar Kasaplar ve Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Sabri Işık, “Artık lokantaya gitmek lüks oldu. Eskiden vatandaş yemek yemeye gittiğinde bir arkadaşımızı da götürelim derdi, ama şu an bunu söyleyemiyor. Kebabı örnek verecek olursak batı illerinde 180 ile 220 lirayken, bizde halen 130-140 liraya satılıyor. Allah nasip ederse esnafımız toparlanacak, lokanta rayiçlerini yenileyeceğiz. Zam yapacak olmamızın sebebi artan maliyetler. Şu an yemeğin maliyeti 130-140 civarıdır, hemen hemen maliyetine satışlar yapıyoruz” diye konuştu.

“ZAM OLACAK”

Zammın gönümüzdeki günlerde uygulanacağını belirten Van Lokantacılar Fırıncılar Pastacılar Kahvaltıcılar Kasaplar ve Esnaf Sanatkârlar Odası Başkanı Sabri Işık, “Belli bir oranda zam yapmayı düşünüyoruz. Bu zam maalesef kaçınılmazdır” dedi.

Haber: Mehmet Salih Giyci – Fatma Öztürk