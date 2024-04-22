Yazın özellikle piknikçileri rahatsız etme ihtimali olan sineklerle mücadele kapsamında larva ilaçlaması başlatıldı. Ekipler Erçek sahilinde sinek larvası çalışması gerçekleştirdi.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görevlileri, yeşil alanlar, sahil ve sulak alanlarda çevre ilaçlamalarını sürdürüyor.

Bahar ayının gelişiyle beraber yeşil alanlar ve sahil etrafında karasinek ve sivrisinek larvalarına yönelik ilaçlama çalışmalarına başlayan İpekyolu Belediyesi ekipleri, çalışmaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini bildirdi.

Çevre temizliği planlama alanlarına göre öncelikli olarak halk sağlığı üzerinde olumsuz etkilerinin olduğu bilinen sivrisinek ve karasinek larvalarının temizliği olduğunu açıklayan belediye, zararlı böceklerin birinci derece üreme noktalarının tespit edilerek koruyucu önlemler dahilinde mücadele çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

İpekyolu Belediyesi tarafından paylaşılan bilgide; “Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz Erçek Sahili’nde ilaçlama çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın sağlığı için yürütülen çalışma ile Erçek Sahili’nde sinek larvası ilaçlamaları önümüzdeki günlerde de devam edecek” denildi.