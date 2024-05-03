Van’da 22 Aralık 2023 tarihinde yağan kar yağışı ile birlikte düşen çığlar sonucu Van-Bahçesaray yolu ulaşıma kapandı. Yaklaşık 4 aydan bu yana ulaşımın sağlanamadığı yolda Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü 111. Şube Müdürlüğü'ne bağlı Görentaş Bakımevi ekipleri, kar kalınlığının yer yer 3 ile 5 metreyi bulduğu bölgede 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'ne çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Çalışmalar büyük titizlikle devam ederken yol dün akşam açıldı. Akşam saati olmasından dolayı araç trafiği bugüne bırakıldı. Sabah 08.00'da araç geçişine izin verilmesiyle Bahçesaraylılar Van'a gelmek için yaklaşık 5 saat süren 250 kilometrelik yol olan Bitlis'in Hizan ilçesi güzergahından kurtuldu.

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"Çığ altında kalan minibüs 4.5 ay sonra ortaya çıktı"
22 Aralık 2023'te düşen çığlardan dolayı kapalı olan Van-Bahçesaray karayolundaki ilk çalışma da 13 Şubat'ta başlatıldı. Çığ riskleri nedeniyle zaman zaman durdurulan çalışmalara rağmen Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmalarının ardından 132 gün aradan sonra Van-Bahçesaray yolu dün ulaşıma açıldı. Yaklaşık 4.5 ay kar kütleleri altında kalan minibüs ise karların erimesiyle ortaya çıktı.

Kaynak: İHA