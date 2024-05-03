Van’da son günlerde aralıklarla devam eden yağışlar etkisini sürdürüyor. Meteoroloji tarafından yapılan açıklamaya göre Van’ın kuzeyinde yer alan 6 ilçesi için sarı kod uyarısı yapıldı.

Bugün Van’ın kuzeyinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ile fırtına şeklinde bir hava olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji tarafından Van’ın Çaldıran, Erciş, Muradiye, Tuşba, İpekyolu ve Özalp ilçeleri için sarı kod uyarısı yapıldı.

Van’ın bugün için beklenen hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/18 C

Başkale: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/13 C

Çaldıran: Çok bulutlu, aralıklı ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 6/13 C

Çatak: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/20 C

Edremit: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/17 C

Erciş: Çok bulutlu, aralıklı ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/15 C

Gevaş: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/17 C

Gürpınar: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/18 C

İpekyolu: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/17 C

Muradiye: Çok bulutlu, aralıklı ve öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 8/14 C

Özalp: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 4/13 C

Saray: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/13 C

Tuşba: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmurlu 7/17 C