Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, PTT'nin yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar, tüzel kişiler ve kamu kurumlarına UETS üzerinden hızlı ve güvenli olarak sunduğu elektronik tebligat hizmetinin 5 yıldır başarıyla sürdüğünü belirtti. UETS hizmeti ile PTT'nin elektronik olarak tebligatların anında alıcılara ulaştırılabilmesine imkan tanıyarak; zaman, iş gücü ve maliyet gibi birçok alanda tasarruf sağladığını kaydeden Uraloğlu, "Ulusal Elektronik Tebligat ile 5 yıllık süreçte 126 bin 990 ağacın korunmasına katkı sağladık. Ulusal Elektronik Tebligat hizmetinin yaygınlaştırılması ile hem zamandan tasarruf sağlarken hem de çevrenin korunması adına önemli adım atmış olduk" dedi.

Uraloğlu, UETS ile gönderilen 213 milyon elektronik tebligat sayesinde fiziksel olarak iletilen tebligat ücretinden 7 milyar 136 milyon 589 bin TL kamu tasarrufu yapıldığını belirterek, "Bununla beraber gerek iş gücü gerek kullanılan kağıt, toner, elektrik, araç, yakıt gibi maliyete etki eden unsurlar göz önüne alındığında söz konusu tasarruf miktarı bu rakamın çok daha üzerine çıkıyor. Bu sistem sayesinde ülkemiz önemli miktarda tasarruf sağlıyor" ifadelerini kullandı.

'UYGULAMA İLE TEBLİGATLAR ARŞİVLENİYOR'

Uraloğlu ayrıca, UETS mobil uygulamasının da hizmete girdiğini ve uygulama ile elektronik tebligatların kolaylıkla görüntülenebildiğini işaret ederek, "Uygulama ile vatandaşlarımız mobil telefonları üzerinden anında yeni tebligat ile ilgili bildirim alabiliyor.

Mobil uygulama üzerinden alınan tebligatlar ayrıca dijital olarak da arşivlenebiliyor. Vatandaşlarımız UETS ile ilgili 'www.etebligat.gov.tr' sayfasından UETS hesabınızı açabiliyor, kullanım kılavuzlarına ulaşabiliyor ve mevcut hesabına gelen elektronik tebligatlarını da görüntüleyebiliyor" dedi.

'UETS'YE DÜNYANIN HER YERİNDEN ÜCRETSİZ ULAŞILIYOR'

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı başında devreye alınan yeni sistem ile kullanıcıların e-Devlet hesapları üzerinden 'iki aşamalı giriş yöntemi' ile kimlik doğrulamalarını yaparak çevrim içi olarak dünyanın her yerinden UETS hesaplarına ulaşabildiğini kaydetti. Sistemin en üst düzeyde güvenlikli olarak verildiğini de kaydeden Uraloğlu, "UETS başvuruları e-Devlet hesabının yanı sıra elektronik imza ve mobil imza ile de online olarak açılabiliyor.

Bu yöntemlere ek olarak vatandaşlarımız en yakın PTT müdürlüklerine şahsen başvurarak UETS adreslerini alabilmektedirler. Alınan e-Tebligat adresi kullanıcıların elektronik tebligatlarla ilgili doğrulanmış cep telefonu veya e-postasına, SMS ve e-mail yolu ile ücretsiz bir şekilde gönderiliyor" ifadelerini kullandı.