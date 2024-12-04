İpekyolu İlçesi Kazım Karabekir Caddesi (Maraş Caddesi) Kurtuluş Parkı önündeki otobüs durağında bekleyen yaşlı vatandaşlar, bazı özel halk otobüslerinin kendilerini almadığını söyledi.

Kurtuluş Parkı önündeki durakta bekleyen yaşlı vatandaşlar, “Bazı şoförler çok duyarlı ve çok nazik davranıyor. O yüzden bu sitemimiz kesinlikle hepsi için değil. Ama bazı şoförler de illallah ettiriyor. Yaşlılık elimizde olan bir durum değil, neden bazıları saygı göstermiyor, bizleri durakta gördüğünde almıyor?” diyerek sitemde bulundular.

“BAZI ŞOFÖRLERİN DAVRANIŞI DOĞRU DEĞİL”

Otobüs durağındaki sitemini araca bindikten sonra da sürdüren 79 yaşındaki Emin Aydoğan isimli vatandaş, “Bazı şoförlerin bize davranış biçimi doğru değil. Bazıları ise hürmet ederek çok iyi davranıyor. Bizlere tanınan hakkı kullanmak istiyoruz. Bizim de dışarıya çıkma, ihtiyaçlarımızı giderme durumlarımız oluyor, buna engel olunmamalı” dedi.

“EL KALDIRMAMIZA RAĞMEN ALMIYORLAR”

Belediyeye ait mor otobüsleri kaçırdıklarında uzun süre yolda beklediklerini dile getiren Aydoğan, “Mor otobüs saatini kaçırdığımızda maalesef sorun yaşıyoruz. Bizi gören bazı özel halk otobüs şoförleri el kaldırıp işaret etmemize rağmen durmadan devam ediyor veya şerit değiştiriyorlar. Bunun nedeni nedir? Ücretsiz kart olduğu için bunu yapanlar var. Bazı yaşlılar yalnız yaşıyor, şehir merkezinde zorunlu ihtiyaçları oluyor. Mecburi gidip geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“YAŞLIYIZ YA DA ENGELLİYİZ DİYE EVE Mİ KAPANALIM?”

Vatandaş Aydoğan, “Belediyeye ait otobüs şoförleri çok iyi davranıyor, duraklarda yolcu varsa duruyorlar. Geçtiğimiz günlerde rahatsızlandım, durağa yürüyemedim. Kalecik TOKİ’lerde şoför metrelerce beni sırtında taşıdı ve araca ulaştırdı, kendisine minnettarım. Sitemlerimiz tüm şoförlere değil. Ama bazıları araca aldığında bile ücretsiz ya da serbest sesini duyunca tavrı değişiyor, bu durum yolcuğumuz bitene kadar devam ediyor. Yaşlıyız ya da engelliyiz diye eve mi kapanalım? Bazı şoförlerin gerekirse bu konuda eğitime tabi tutulması gerekiyor. Bu durum Van’a yakışmıyor.” sözlerine yer verdi.