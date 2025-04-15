Fuar kenti olma yolunda ilerleyen ve yıl içerisinde birçok fuarın düzenlendiği Van, yeni bir fuarın hazırlıklarını tamamladı. 2010 yılında düzenlenmeye başlayan, 81 ilden gelen yöresel lezzetlerin sunulduğu, bölgenin en büyük tarım fuarı “15. Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı” yarın bir kez daha kapılarını açacak.

Massey Ferguson As Total Tarım ana sponsorluğunda yarın (16 Nisan Çarşamba) açılışı yapılacak olan fuar 20 Nisan Pazar gününe kadar ziyaretçilerini kabul edecek.

İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetimi, “Van Expo Fuar ve Kongre Merkezinde açılacak olan fuar için Beşyol Halk Eğitim Merkezi önünde saat başı ücretsiz servisler kaldırılacaktır.” paylaşımı yaparak tüm vatandaşları fuar alanına davet etti.

Ayrıca, fuar boyunca ücretsiz fidan dağıtımı yapılacağı belirtildi.