Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği, özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don riskinin yüksek olduğu bildiriliyor.

Bu gelişmelerin ardından gözler Van Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden yapılacak olası okul tatili açıklamasına çevrildi. Ancak 29 Aralık Pazartesi günü için şu ana kadar Van genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı. Mevcut durumda eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.

Yetkililer, hava şartlarının seyrine göre son dakika kar tatili kararlarının alınabileceğini belirtirken, özellikle taşımalı eğitim yapılan bölgelerde durumun yakından takip edildiği öğrenildi. Vatandaşlara, resmi duyurular dışında yapılan paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısı yapıldı.

Özetle:

Van’da kar yağışı akşama kadar sürecek

29 Aralık Pazartesi için şu an resmi okul tatili kararı yok

Olası tatil kararı için Valilik açıklamaları bekleniyor

Van’da yarın okullar tatil mi sorusunun net yanıtı, resmi açıklama yapılması halinde kesinlik kazanacak. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecek.