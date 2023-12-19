Tahmini Okuma Süresi: dakika

WanHaber / ÖZEL

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde doğumdan sonra tedavilerinin daha iyi koşullarda yapılması için müşahede altında tutulan bebeklerin anneleri için Van’da hastane bünyesinde Türkiye’nin en büyük anne oteli yapılıyor.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK, EN MODERN VE KONFORLU ANNE OTELİ”

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi Başhekimi Prof. Dr. Kamuran Karaman, Türkiye’nin en büyük anne otelinin Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde açılacağını belirterek, “Bir anne otelimiz yer alacak yeni binada. Türkiye’nin en büyük, en modern ve konforlu anne oteli bulunacak. Yeni doğan anneleri burada konaklayabilecek” ifadelerini kullandı.

Van YYÜ Dursun Odabaş Tıp Merkezi yeni acil binasının ikinci katında yer alması planlanan ‘Anne Oteli’ Temmuz 2024 tarihinde tamamlanarak hizmete açılacak.