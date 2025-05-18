Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) tarafından açıklanan ‘İstatistiklerle Aile’ verilerine göre, Türkiye’de yalnız yaşayan toplam yaşlı nüfus 1 milyon 750 bin 900 kişi olurken, bu verilere göre en fazla yalnız yaşlının bulunduğu il 214 bin 317 kişiyle İstanbul oldu. En az yalnız yaşlının yaşadığı il ise 750 kişiyle Hakkari olarak bildirildi.

ADNKS raporuna göre Van’da yalnız başına yaşayan toplam yaşlı sayısı 6 bin 503 oldu. Van, Türkiye genelinde en az yalnız yaşlının yaşadığı 17. kent oldu.

Van’da 65 yaş üstü yaşlı nüfusun yaşadığı toplam hanehalkı sayısı 257 bin 819 olurken, en az bir yaşlı fert bulunan toplam hanehalkı sayısı ise 43 bin 546 oldu.

Hanehalkı tipine göre değerlendirildiğinde ise tek çekirdek aileden oluşan hanehalkı sayısı 19 bin 769, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalkı sayısı ise 16 bin 515 olarak kayıtlara geçti.

Van’da çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalkı sayısı ise 759 olarak açıklandı.