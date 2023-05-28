Wanhaber - Özel

Son günlerde kapalı ve zaman zaman da yağmurlu havanın hakim olduğu Van’da, yağışlı havanın birkaç gün daha kendini göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün de Van’ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışlı havanın önümüzdeki birkaç gün daha aralıklarla devam edeceği tahminleri yapılırken, vatandaşlar tarafından “Haziran ayına giriyoruz henüz havalar ısınmadı, üşüyoruz” yorumları yapılıyor.

Haber: Ramazan Çetin