Van’da yağışlar devam ediyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre Van’da bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu bir hava görülecek. Yağışların önümüzdeki birkaç gün daha devam etmesi bekleniyor.

Bölge genelinde havanın bugün çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Bitlis ve Van'da, Hakkari'de ise gün boyu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıkları ise mevsim normalleri civarında seyredecek.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısını sürdürdü. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

VAN’DA BUGÜN BEKLENEN HAVA DURUMU

İpekyolu: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çaldıran: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Çatak: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, bugün öğle saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu