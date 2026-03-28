VAN ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN (MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ)

TAŞINMAZ VE TAŞINIR MAL SATIŞ İLANI

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALIN

SIRA NO İL İLÇE MAHALLE ADA PARSEL TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE YÜZÖLÇÜMÜ (M2) SATILACAK YÜZÖLÇÜM (M2) CİNSİ FİİLİ DURUMU İMAR DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

1 VAN İPEKYOLU ÇİTLİ 107 13 4.653,21 4.653,21 4.653,21 TARLA İŞGALLİ İMARSIZ 470.000,00 117.500,00 9.04.2026 09:00

2 VAN İPEKYOLU ÇİTLİ 109 7 679,89 679,89 679,89 HAM TOPRAK BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 200.000,00 50.000,00 9.04.2026 09:15

3 VAN İPEKYOLU ÇİTLİ 136 62 3.203,61 3.203,61 3.203,61 ARSA 3 ADET YAPI BULUNMAKTA OLUP BOŞTUR İMARSIZ 1.300.000,00 325.000,00 9.04.2026 09:30

4 VAN İPEKYOLU SARMAÇ 108 1 4.584,57 4.584,57 4.584,57 HAM TOPRAK İŞGALLİ İMARSIZ 700.000,00 175.000,00 9.04.2026 09:45

5 VAN İPEKYOLU GÖVELEK 325 1 114,80 114,80 114,80 ARSA İŞGALLİ İMARSIZ 5.000,00 1.250,00 9.04.2026 10:00

6 VAN İPEKYOLU GÖVELEK 325 3 253,14 253,14 253,14 ARSA İŞGALLİ İMARSIZ 11.000,00 2.750,00 9.04.2026 10:15

7 VAN EDREMİT SÜPHAN 7602 2 1.213,09 979,43 979,43 ARSA BOŞ VE İŞGALSİZ KONUT ALANI 5.400.000,00 1.350.000,00 9.04.2026 10:30

8 VAN EDREMİT ŞABANİYE 9835 3 715,62 715,62 715,62 ARSA BOŞ VE İŞGALSİZ KONUT ALANI 2.150.000,00 537.500,00 9.04.2026 10:45

9 VAN TUŞBA İSTASYON 1102 48 163,76 163,76 163,76 ARSA İŞGALLİ KONUT ALANI 700.000,00 175.000,00 9.04.2026 11:00

10 VAN TUŞBA YUMRUTEPE 148 3 20.941,02 20.941,02 20.941,02 HAM TOPRAK BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 2.550.000,00 637.500,00 9.04.2026 11:15

11 VAN TUŞBA YUMRUTEPE 107 16 13.580,08 13.580,08 13.580,08 HAM TOPRAK İŞGALLİ İMARSIZ 5.500.000,00 1.375.000,00 9.04.2026 11:30

12 VAN TUŞBA ESENPINAR 101 29 7.101,31 7.101,31 7.101,31 TARLA BOŞ VE İŞGALSİZ İMARSIZ 500.000,00 125.000,00 9.04.2026 11:45

SATIŞI YAPILACAK TAŞINIR MALIN (ARACIN)

SIRA NO CİNSİ MARKASI MODEL YILI PLAKA NO TİPİ ŞASE NO YAKIT CİNSİ BULUNDUĞU YER ARACIN DURUMU TAHMİNİ SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ

13 Otomobil (AA Sedan) DACIA 2006 65 AAZ 945 Logan Ambiance UU1LSDAAH34422883 BENZİN-LPG Güney Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 120.000,00 36.000,00 9.04.2026 13:00

14 Otomobil (AA Sedan) BMW 2013 34 DOL 090 5L. WBAXA1105DDX30613 DİZEL Yıl-Ak Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 650.000,00 195.000,00 9.04.2026 13:15

15 Otomobil (AB Heçbek) PEUGEOT 2008 34 FE 4124 307 Comfort 1.6 HDI 110HP 5K VF33C9HYB85006841 DİZEL Yıl-Ak Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 170.000,00 51.000,00 9.04.2026 13:30

16 Minibüs MERCEDES-BENZ 2011 07 ABG 588 906 WDB9066351S587179 DİZEL Güney Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 160.000,00 48.000,00 9.04.2026 13:45

17 Minibüs- CA Tek Katlı FORD 2005 65 ABA 535 Transit 430 ED VAN NM0LXXTTFL4T14342 DİZEL Güney Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 125.000,00 37.500,00 9.04.2026 14:00

18 Minibüs- CA Tek Katlı FORD 2006 65 KC 395 Transit 430 E NM0JXXTTFJ5E64376 DİZEL Güney Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 125.000,00 37.500,00 9.04.2026 14:15

19 Minibüs- CA Tek Katlı IVECO 2006 06 GF 3533 40 C Daily ZCFC4090005557885 DİZEL Güney Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 80.000,00 24.000,00 9.04.2026 14:30

20 Kamyon- Kapalı Kasa IVECO 1999 31 EZ 621 65.9 NMSA706200TE11939 DİZEL Güney Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 60.000,00 18.000,00 9.04.2026 14:45

21 Otobüs - CA Tek Katlı VOLKSWAGEN 2007 27 ACP 053 CRAFTER 2.5 TDI LWB HR. WV1ZZZ2EZ76024495 DİZEL Güney Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 180.000,00 54.000,00 9.04.2026 15:00

22 Minibüs- CA Tek Katlı FORD 2006 76 AAD 820 T 430 ED NM0JXXTTFJ5G69929 DİZEL Güney Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 100.000,00 30.000,00 9.04.2026 15:15

23 Kamyon- Kapalı Kasa FORD 2006 65 NH 275 T 430 ED VAN NM0LXXTTFL5R44017 DİZEL Yıl-Ak Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 110.000,00 33.000,00 9.04.2026 15:30

24 Kamyon-Açık Kasa FORD 1998 65 AAH 756 CARGO-2520 D25H SFACCCDJDCWL21465 DİZEL Yıl-Ak Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 250.000,00 75.000,00 9.04.2026 15:45

25 KAMYONET (PANELVAN) FORD 2005 65 AAB 394 Connect T220S TDDI EGM6500SASE000140 DİZEL Kara Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 125.000,00 37.500,00 9.04.2026 16:00

26 MİNİBÜS FORD 2007 17 RP 319 TRANSİT 330S VAN NM0XXXTTFX6G32722 DİZEL Yıl-Ak Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 200.000,00 60.000,00 9.04.2026 16:15

27 Kamyonet -Çift Kabinli MITSUBISHI 2013 04 AAS 080 L200. NMCJNKB40ED011785 DİZEL Yıl-Ak Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 400.000,00 120.000,00 10.04.2026 09:00

28 Kamyonet - BB Van CITROEN 2014 34 KF 1234 7 VF77N9HP0EJ678741 DİZEL Yıl-Ak Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 325.000,00 97.500,00 10.04.2026 09:15

29 Minibüs- CA Tek Katlı CITROEN 2005 64 BB 929 Jumper FT 35 LH 2.8 HDI VF7ZCPMNC17417211 DİZEL Yıl-Ak Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 40.000,00 12.000,00 10.04.2026 09:30

30 KAMYONET (PANELVAN) VOLKSWAGEN 2007 30 AAE 304 TRANSPORTER 1.9 TDI WIN. WV2ZZZ7HZ7H046863 DİZEL Yıl-Ak Yediemin Tamir İle Kullanılabilir 180.000,00 54.000,00 10.04.2026 09:45

31 Otomobil (AA Sedan) TOFAŞ FİAT 1997 65 EP 350 KARTAL NM4131B0001161013 BENZİN Van Anadolu İmam Hatip Lisesi Hurda Durumda 20.000,00 6.000,00 10.04.2026 10:00

32 Motosiklet (İki Tekerli) HONDA 2008 65 AAL 869 SD02 TEPE LAM ACİL SAĞLIK VTMSD02C08E830311 BENZİN Van Bölge Hastanesi (112 Başhekimliği) Hurda Durumda 12.500,00 3.750,00 10.04.2026 10:15

33 KAMYONET (PANELVAN) FORD 2012 65 AAG 598 PT2 NM0GXXTTPGCL41686 DİZEL Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hurda Durumda 65.000,00 19.500,00 10.04.2026 10:30

34 KAMYONET (PANELVAN) CITROEN 2010 30 YC 628 Jumper FT 35 LH 2.2 HDI VF7YCBMFC11585932 DİZEL Van Tasfiye İşletme Müdürlüğü Hurda Durumda 60.000,00 18.000,00 10.04.2026 10:45

35 Otomobil RENAULT 1987 34 JNK 12 L 423 304588 BENZİN Yıl-Ak Yediemin Hurda Durumda 15.000,00 4.500,00 10.04.2026 11:00

36 Otomobil RENAULT 1986 07 PU 356 R-1179 30930 BENZİN-LPG Güney Yediemin Hurda Durumda 12.500,00 3.750,00 10.04.2026 11:15

1- Yukarıda nitelikleri belirtilen Hazineye ait taşınır ve taşınmazların ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesine göre hizalarında yazılı tarih ve saatlerde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Erenkent Mah. Yeni Toki 1.Cad. No:18 Edremit/ VAN) toplanacak komisyon huzurunda ayrı ayrı ihaleleri yapılacaktır.

2- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;

a) Geçici teminatı yatırmaları; (Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler; a)Tedavüldeki Türk Parası, b) Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Ayrıca düzenlenecek teminat mektuplarında daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur.) c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler, d) Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz), İhaleye katılmak isteyen “İstekliler” tarafından geçici teminat bedeli, ihale ilan metninde taşınmazın belirtilen dosya numarası veya ada parsel numarası açıklama kısmında belirtilmek kaydıyla Van Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine bizzat yatırılacağı gibi Hazinenin Ziraat Bankasındaki TR370001000096000010005885 no.lu iban numarasına da yatırılabilir.

b) Yasal yerleşim yeri sahibi olduğuna ilişkin belge (İdaremizden de temin edilebilir. )

c) Gerçek kişilerin TC kimlik numarasını, tüzel kişilerin de vergi kimlik numarasını gösterir belge.

d)Tebligat için Türkiye' de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)

e) Özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasıdan yahut benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yılı içerisinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilere vekaletnameyi vermeleri gerekmektedir.

3- İhale ile ilgili Şartnameler mesai saatleri içerisinde Van Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) ücretsiz olarak görülebilir.

4-Hazine taşınmaz mallarının satışı her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. Ayrıca satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle emlak vergisine tabi değildir.

5-Satılacak taşınmaz mallar için istenilmesi halinde alıcılar tarafından ihale bedeli defaten ödenebileceği gibi, 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi ile Bakanlığımızın 313 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen taksitlendirme limitlerine göre taksit süresi ve sayısı belirlenerek ¼’ü peşin geri kalan kısmı ise en fazla 2 yıl olmak üzere kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilir, ayrıca satış bedelinin tamamının peşin ödenmesi halinde ise satış bedeline % 20 indirim uygulanacaktır.

6-Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.

7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Hazine Taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanım izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından 5.000.000,00 TL'ye (Beşmilyon TL) kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir) 5.000.000,00 TL'den (Beşmilyon TL) 10.000.000,00 TL'ye (Onmilyon) kadar olan kısmı için % 0,5 (binde beş) 10.000.000,00 TL'yi (Onmilyon TL) aşan kısmı için % 0,25 (onbinde yirmibeş) oranlarında işlem bedeli alınacaktır.

9-Yukarıda 13. sıradan 15. sıraya kadar (13 ve 15 dahil) belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden %1, 16. sıradan 30. sıraya kadar (16 ve 30 dahil) belirtilen araçların satış bedelleri üzerinden %20 oranında KDV alınacaktır. Ayrıca her türlü vergi, resim, harç vb. alıcısına aittir.

10 - Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte belirtilen N1 ve M1 kategorisinde bulunan yukarıda nitelikleri belirtilen 31. Sıradan 36. sıraya kadar (31 ve 36 dahil) olan hurda araçların ihalesine katılacak taliplilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca çıkarılan, 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrölü Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre lisans sahibi olmaları gerekmekte olup, aslının veya noter onaylı lisans örneğinin ihale komisyonuna ibraz edilmesi gerekmektedir.

11-Satışı yapılacak araçların geçmişe dönük fenni muayene gecikme bedeli alıcısına aittir.