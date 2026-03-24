Van ve bölge genelinde yağışlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü verilerine göre bugün bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Van ve bölge illeri için çığ tehlikesi uyarısı da yaptı. Uyarıda; “Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van’da bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Tuşba: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Edremit: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Bahçesaray: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Başkale: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çaldıran: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Çatak: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Erciş: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gevaş: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Gürpınar: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Muradiye: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Özalp: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

Saray: Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı