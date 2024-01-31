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Van Şoförler ve Otomobilciler Odası’nın şehir içi ulaşıma zam talebinde bulunması sonucu Van Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) zam oranını yüzde 20 ila 25 arası olarak açıkladı.

M Plaka toplu taşıma araçlarında tam yolcu ücreti eski tarifeye göre 11 TL iken yüzde 23’lük zam artışıyla beraber 13 TL 50 kuruş olurken, eski tarifeye göre 8 TL olan öğrenci ücreti yüzde 25 oranında yapılan zamla beraber 10 TL’ye yükseldi.

Kampüs tam yolcu ücreti eski tarifeye göre 13 TL iken yapılan zamla beraber 16 TL, 10 TL olan öğrenci tarifesi ise 12 TL 50 kuruş olarak belirlendi.