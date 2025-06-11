Büyükşehir Belediyesi, dershaneye gitme imkânı olmayan öğrencilere yönelik 2026 YKS için ücretsiz kurs imkânı sunuyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortak yürütülen proje kapsamında tecrübeli ve alanında uzman eğitmen kadrosuyla öğrencilere ücretsiz hizmet verecek olan Büyükşehir Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi, öğrencilerin verimli 2 ay geçireceği YKS Yaz kursu kayıtlarını almaya başladı. Öğrencilerin 2 ay boyunca eğitim alacağı kursun ders başlangıcı 1 Temmuz, ders bitiş tarihi ise 31 Ağustos olarak belirlendi.

Öğrencilere konu tekrarında yardımcı olacak olan kursun, YKS’de öğrencilere başarı getirmesi hedefleniyor.