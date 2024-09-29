Turşu ve konserve için çeşit çeşit sebzeler pazarlarda ve manavlarda yerlerini alırken, vatandaşlar da kışlık hazırlıklarına başladı.

Kışlık erzak hazırlama telaşına giren vatandaşlar sofraların vazgeçilmezi olan turşu ve konserve yapımında kullanılan sebzeler için pazarların ve manavların yolunu tuttu.

Kış mevsimi öncesinde konserve hazırlayan ev kadınları manavlarda ve pazar tezgahlarında bulunan salatalık, acur, biber, kornişon, lahana, turşuluk soğan, kıl biber, acı biber, kelek gibi ürünlere yoğun ilgi gösterirken, öte yandan domates, kabak, patlıcan gibi ürünlere de konserve ve kurutmalık olarak rağbet gösteriyor.

“TURŞULUK SEBZEDE EN ÇOK KORNİŞON RAĞBET GÖRÜYOR”

Vanlıların turşuyu çok sevdiğini belirten esnaf Emrah Şengüler, “Van halkı turşuya ve konserveye yoğun ilgi gösteriyor. Havaların soğumasıyla beraber turşuluk ürünler tezgahlarda yerini aldı. Özellikle kornişon başta olmak üzere acur, kıl biber, acı biber, jalapeno ve tombik biber, fasulye gibi sebzelere çok rağbet oluyor.” dedi.

“FİYATLAR YÜKSEK VATANDAŞ SINIRLI SAYIDA ALABİLİYOR”

Turşuluk olarak kullanılan sebzelerin genelinin Van’da yetiştiğini aktaran esnaf Şengüler, “Ürünler Van’da yetişmesine rağmen fiyat olarak yüksek diyebiliriz. Bazı insanlar bütçesine göre daha az alım yapıyor ama yine de talep oluyor. Sebze fiyatları 10 TL’den başlayarak 70 TL’ye kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı.

“4 KİŞİLİK AİLENİN MASRAFI 2 BİN TL’Yİ BULABİLİYOR”

Esnaf Şengüler, “Ürünlerin neredeyse birçoğu Van’da yetişiyor ama buna rağmen fiyatların yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Şehir dışından yani Mersin gibi illerden ürünler gelse fiyatlar daha da yüksek olacak. Şu an kornişon 50 TL, biber 45 TL, yerli domates 30 TL civarında. Geçtiğimiz yıl 4 kişilik bir aile kışlık turşu malzemesi alırken ortalama 500-750 TL masrafı oluyordu. Ama bu yıl ortalama 1000 TL’yi geçiyor. Tek temennimiz fiyatların düşmesi. Fiyatlar düşerse vatandaş daha çok alışveriş yapabilecek, bizler daha çok satış gerçekleştireceğiz.” şeklinde konuştu.