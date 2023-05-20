Edinilen bilgiye göre, kaza, Edremit ilçesi Çiçekli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 ELP 689 plakalı Ford Transit marka minibüs, virajı alamayarak yan yaması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye 122 Acil Servis, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit ile Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan yolculardan hafif yaralanan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, minibüsün tur minibüsü olduğu ve Bingöl’den geldiği belirtildi. İHA