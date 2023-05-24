Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %45,2'sini motosiklet, %37,7'sini otomobil, %9,8'ini kamyonet, %4,2'sini traktör, %2,1'ini kamyon, %0,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette %5,1 artarken, özel amaçlı taşıtta %48,4, minibüste %27,2, kamyonette %21,7, traktörde %16,7, kamyonda %14,8, otomobilde %11,3 ve otobüste %6,7 azaldı.

VAN'DA NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 77 BİN 867

TÜİK verilerine göre, Van'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 77 bin 867 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 28 bin 335'i otomobil, 6 bin 484'ü minibüs, 758'i otobüs, 21 bin 978'i kamyonet, 5 bin 757'si kamyon, 4 bin 394'ü motosiklet, 837'si özel amaçlı taşıtlar, 9 bin 324'ü ise traktörden oluşuyor.

MUŞ'TA NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 35 BİN 273

Muş'ta trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibariyle 35 bin 273 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 9 bin 576'sı otomobil, bin 362'si minibüs, 201'i otobüs, 7 bin 388'i kamyonet, bin 713'ü kamyon, bin 230'u motosiklet, 315'i özel amaçlı taşıtlar, 13 bin 488'i ise traktörden oluşturuyor.

BİTLİS'TE NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 23 BİN 506

Bitlis'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 23 bin 506 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 8 bin 275'i otomobil, bin 501'i minibüs, 176'sı otobüs, 6 bin 64'ü kamyonet, bin 897'si kamyon, 850'si motosiklet, 325'i özel amaçlı taşıtlar, 4 bin 418'i ise traktörden oluşuyor.

HAKKÂRİ'DE NİSAN AYI SONU İTİBARİYLE TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI; 8 BİN 926

Hakkâri'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 8 bin 926 oldu. Araçların cinslerine göre dağılımı ise, 2 bin 180'i otomobil, bin 170'i minibüs, 68'i otobüs, 2 bin 17'si kamyonet, bin 184'ü kamyon, 634'ü motosiklet, 554'ü özel amaçlı taşıtlar ve bin 119'u ise traktörden oluşuyor.

NİSAN AYINDA 1 MİLYON 25 BİN 170 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Nisan ayında devri(1) yapılan taşıtların %69,7'sini otomobil, %15,8'ini kamyonet, %8,3'ünü motosiklet, %2,5'ini traktör, %1,7'sini kamyon, %1,5'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %17,5'i Fiat, %10,0'ı Renault, %8,2'si Peugeot, %6,5'i Opel, %5,7'si Volkswagen, %5,5'i Hyundai, %5,5'i Dacia, %5,0'ı Toyota, %4,6'sı Mercedes-Benz, %4,4'ü Skoda, %4,1'i Citroen, %3,5'i Ford, %3,1'i BMW, %3,0'ı Audi, %2,3'ü Honda, %1,8'i Kia, %1,5'i Seat, %1,4'ü Chery, %1,1'i Volvo, %1,0'ı Nissan ve %4,2'si diğer markalardan oluştu.

OCAK-NİSAN DÖNEMİNDE 640 BİN 414 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı %78,2 artarak 640 bin 414 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı %35,3 azalarak 8 bin 701 adet oldu. Böylece Ocak-Nisan döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 631 bin 713 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Nisan döneminde trafiğe kaydı yapılan 272 bin 378 adet otomobilin %66,0'ı benzinli, %20,8'i dizel, %9,0'ı hibrit, %2,4'ü elektrikli ve %1,8'i LPG'lidir. Nisan ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 542 bin 904 adet otomobilin ise %36,6'sı dizel, %34,6'sı LPG'li, %27,4'ü benzinli, %1,1'i hibrit ve %0,1'i elektrikli olurken, yakıt türü bilinmeyen (2) otomobillerin oranı ise %0,2 olarak kayıtlara geçti.

Van Bölge Gazetesi