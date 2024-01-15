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Büyükşehir Belediyesi, geniş ulaşım ağıyla Van'ın birçok noktasına toplu ulaşım hizmeti veriyor. BELVAN kart kullanımı ile yıl boyu belediyeye ait otobüslerle 9 milyon 257 bin 342 kişinin taşındığı açıklandı. Ayrıca, özel halk otobüsleriyle de 6 milyon 772 bin 044 kişinin seyahat ettiği aktarıldı. Kentte günlük ortalama 44 bin kişinin toplu taşıma araçlarını kullandığı, yıl içerisinde 4 milyon 364 bin 347 kişinin de ücretsiz ulaşım hizmetinden yararlandığı kaydedildi.

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNE AYLIK 7 BİN TL DESTEK

Özel halk otobüslerine aylık ortalama her biri için 7 bin TL destek sağlandığı belirtilirken, 65 yaş üstü, engelli, gaziler, şehit yakınları, yerel ve ulusal basında çalışan saha personeli ile diğer hak sahiplerinin ücretsiz ulaşımdan faydalandığı belirtildi. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi özel halk otobüslerine 12 ayda 2 milyon 134 bin 214 TL ek gelir desteği sağladığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca ödenen desteğin ise 2 milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 4 milyon 534 bin 214 TL ödeme gerçekleştirildiği vurgulandı.

KAMPÜS İÇİ ÜCRET İADE NOKTALARI KURULDU

Özellikle Van'da 2022 yılı itibariyle kredi kartlı binişler başlatılırken, 2023 yılında 797 bin 062 kişinin bu hizmetten faydalandığı bildirildi. Ayrıca Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü içine kurulan geri iade cihazları ile öğrencilere elektronik ücretlerinin üstünü alabilme imkânı sağlandı. Daha önce uygulamaya konulan karekod uygulaması ile de 2023 yılında 7 bin 566 kişinin taşındığı ifade edildi.

Toplu ulaşımda araç filosunun güçlendirilmesinin yanı sıra, tecrübeli şoför kadrosu ile hizmet kalitesini artırdığını vurgulayan Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında da çalışmalarını sürdüreceğini bildirdi.