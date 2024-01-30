Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van genelinde, Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi kapsamında denetimler gerçekleştiriliyor. Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri merkez ve ilçelerde bir dizi denetim gerçekleştirerek fiyat araştırması yapıyor.

Tarım ürünleri piyasalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi çalışmalarının daha etkin yürütülebilmesi amacıyla çalışmaların devam ettiğini bildiren Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçe ilçe fiyat denetimlerinin devam edeceğini bildirdi.

Çalışmalar kapsamında Çaldıran İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi denetimlerinde fiyat araştırması yapıldı.

Çalışmalar sonucunda elde edilen verilen raporlanırken, fiyat denetimlerinin süreceği belirtildi.