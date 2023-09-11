Tahmini Okuma Süresi: dakika

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “4-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 65 adet tarihi eser (sikke, altın, küpe), bin 318 litre akaryakıt, 3 bin 588 paket sigara, 225 adet puro, 37 adet elektronik sigara, 50 adet cep telefonu, 97 adet cep telefonu aksesuarı, 21 adet akıllı saat, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 13 adet fişek ele geçirilmiştir.

Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay bünyesinde 12 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.iha