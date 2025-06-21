Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 10.15'te başladı. Öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri merkezlerin önüne geldi. Van'da da öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren büyük bir heyecanla sınava gerecekleri okulların önünde toplandı. Aileleriyle birlikte okul önünde bekleyen öğrenciler, saat 09.00'dan itibaren kapıların açılmasıyla sınav salonlarına alındı.

BİR SÜRE KAPIYI ÇALDI

İpekyolu ilçesinde bulunan Selahaddin Eyyubi Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde sınava girecek olan bir kız öğrenci de saat 10.00'da kapıların kapanması nedeniyle görevliler tarafından okula alınmadı. Koşarak okula gelen ve bir süre kapıyı çalan öğrenci, içeri alınmayınca baygınlık geçirdi. Bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Büyük üzüntü yaşayıp gözyaşı döken öğrenciyi yakınları teselli etti.