Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu ve kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği ön görülürken, rüzgarın ise kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Van’da bugün hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Başkale: Parçalı ve az bulutlu

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Edremit: Parçalı ve az bulutlu

Erciş: Sıcak

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Gürpınar: Sıcak

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu