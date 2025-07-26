Meteorolojik verilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Van'ın doğu ve kuzey ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.
Van’da hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği ön görülürken, rüzgarın ise kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Van’da bugün hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Başkale: Parçalı ve az bulutlu
Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Edremit: Parçalı ve az bulutlu
Erciş: Sıcak
Gevaş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Gürpınar: Sıcak
İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu
Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu
Tuşba: Parçalı ve az bulutlu