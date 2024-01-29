Tahmini Okuma Süresi: dakika

Ülke genelinde olduğu gibi Van’da da Şap Aşılama Kampanyası başlatıldı. Şap hastalığına karşın etkin mücadele kapsamında büyük önem taşıyan aşılama bu yıl 3 doza çıkartılacak. Bugün başlayan 1. doz aşılama 31 Mart tarihine kadar devam edecek. Aşı uygulaması, bedel alınmadan yapılacak.

Konu ile ilgili Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; “Şap hastalığına karşı etkin mücadelemiz devam ediyor. Her yıl rutin 2 doz uygulanan aşı sayısını bu yıl 3 doza çıkartacak; ilk dozu 29 Ocak-31 Mart tarihlerinde aşı bedeli almadan uygulayacağız. Hayvanlarınızı aşılatmayı unutmayınız” bilgisini paylaştı.