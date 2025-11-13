Van’ın Tuşba ilçesinden Edremit’e kadar uzanan ve kente yeni bir nefes alanı kazandıran 12 kilometrelik Vangölü Sahil Yolu projesi, ağır tonajlı araçların geçişi nedeniyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Vatandaşlar, milyonlarca lira harcanarak tamamlanan bu önemli yatırımın korunması için acil tedbir alınmasını istiyor. Dönemin Van Valisi ve aynı zamanda Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez döneminde başlatılan sahil yolu projesi, görevi devralan Van Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı tarafından sıcak asfalt dökümü, yeşil alan düzenlemeleri, parklar ve spor alanlarıyla zenginleştirerek halkın hizmetine sundu. Proje, Van Gölü kıyısında hem çevre düzenlemesi hem de şehir içi ulaşımı açısından kente büyük değer kattı. Ancak açıldığı günden bu yana ağır tonajlı araçların bu yolu kullanması, vatandaşları ve çevre sakinlerini endişelendirmeye başladı.

"Zemin dolgu, ağır araçlara dayanıklı değil"

Uzmanlara göre sahil bandı yolu, sulak alan üzerine dolgu yapılarak inşa edildiği için yalnızca hafif tonajlı araçların geçişine uygun. Buna rağmen özellikle yük kamyonları ve ağır vasıtaların bu yolu yoğun şekilde kullanması, zeminde çökmeler ve çatlaklar oluşmasına yol açabilir.

Vatandaşlar, "Bu yol halkın nefes aldığı bir güzergâh. Ağır araçların geçişi hem yolu bozuyor hem de kazalara davetiye çıkarıyor" diyerek duruma tepki gösterdi.

"Zabıta yetersiz ve ihmalkâr"

Vatandaşlar, konuyla ilgili defalarca Van Valisi Dr. Ozan Balcı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan’a görsellerle birlikte bilgi verdiklerini belirtti. Ancak özellikle trafik zabıta ekiplerinin yetersizliği ve denetimsizliği nedeniyle sorunun devam ettiğini dile getirdiler. Tuşba girişinden Edremit yönüne kadar olan güzergahta zabıta ekiplerinin saat 22.00’ye kadar görevde olmasına rağmen, ağır tonajlı araçların hem gündüz hem gece bu yolu kullandığı gözlemleniyor. Vatandaşlar, "Talimatlar verilmesine rağmen uygulamada zaaf var. Bu bir ihmaldir." diyerek tepkilerini dile getirdi.

"Kamera sistemi ve cezai işlem talebi"

Mahalle sakinleri, kalıcı çözüm için sahil yolunun giriş ve çıkış noktalarına kamera sistemi kurulmasını ve bu güzergâhı kullanan ağır araçlara ağır cezai işlem uygulanmasını talep ediyor.

Vatandaşlar, aksi halde birkaç yıl içinde yolun atıl duruma düşeceğini ve Van’ın önemli bir yatırımının heba olacağını vurguladı.

"Milli servet korunmalı"

Sahil yolu bandının, Van’a sosyal, ekonomik ve turistik açıdan büyük katkı sunduğunu belirten vatandaşlar, "Bu proje milli bir servettir. Herkesin sahip çıkması gerekir. Zabıta ekipleri görevini tam yapmıyor, denetimler yetersiz kalıyor. Yetkililerden kalıcı çözüm bekliyoruz" çağrısında bulundu.