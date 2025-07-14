Van'daki bir otelde düzenlenen kına gecesi renkli görüntülere sahne oldu. Takısız yapılan ve bol bol halayların çekildiği düğünde konuşan Burhan Ölmez, iki sevinci bir arada yaşadıklarını belirterek, "Türkiye'nin birçok ilinden kanaat önderleri, iş adamları katıldı. Bu barış gününde herkesin yanımızda olması bizi sevindirdi. Ne mutlu ki bugüne getirdik. Örgütün silah bırakması ve Türkiye'ye barış gelmesi bizi sevindirdi. Kardeşlik bayrağını astık. Her zaman da isteğimiz buydu. Bütün aşiretlerin isteği budur. Herkes barışı, huzuru istiyor. Buna emek veren herkese teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli'nin emeği çok var. Bölgeden biri olarak, bir Kürt çocuğu olarak kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Takısız gerçekleşen düğün, yemek ikramı ve halayların çekilmesi ile sona erdi. Düğüne Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Murat Mutlu, aşiret liderleri, kanaat önderleri, STK başkanları, iş adamları başta olmak üzere binlerce kişi katıldı.