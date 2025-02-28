Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürlüğüne bağlı gıda kontrol personellerinin katılımıyla yapılan denetimlerde, fırınların hijyen şartları, ekmek gramajı, fiyat tarifesi, personel temizliği ve üretim standartları detaylı şekilde incelendi. Denetimler sırasında eksiklikleri tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak tutanak tutuldu. Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla fırınların belirlenen kurallara uyması gerektiğini vurguladı.

Özellikle ekmek gramajının standartlara uygun olması, üretim alanlarının temizliği ve kullanılan malzemelerin hijyenik şartlara uygunluğu konularında hassasiyet gösterildi. Denetim ekipleri, belirlenen kurallara uymayan fırınların önce uyarılacağını, aynı ihlallerin devam etmesi durumunda ise cezai işlem uygulanacağını belirtti. Vatandaşların da herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları halinde yetkili birimlere şikayette bulunabilecekleri hatırlatıldı.

Yetkililer, Ramazan boyunca denetimlerin sıklaştırılacağını ve halkın sağlıklı ürünler tüketebilmesi için kontrollerin devam edeceğini kaydetti.