WanHaber – Özel

Halk arasında uçkun olarak bilinen yayla muzu, baharın gelmesi ile beraber vatandaşlar tarafından kırsal kesimden toplanarak tezgâhlara taşındı.

Van ve bazı bölge illerinin yüksek kesimlerinde yetişen ve endemik bir bitki türü olan “yayla muzu” önemli bir şifa kaynağı olarak da biliniyor.

Yılın belli bir süresi ayakta kalan ve daha sonra o yumuşak dokusunu kaybederek sert bir dal haline gelen yayla muzu, her yıl olduğu gibi bu yıl da tezgâhlardaki yerini aldı.

Vatandaşların ilgi gösterdiği yayla muzunun kilogram fiyatı ise 40 - 50 TL arasında satışa sunuluyor.

Mehmet Salih Giyci