Edinilen bilgilere göre kaza, Yaykılıç Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada araçta bulunan H.A. ve A.A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çaldıran Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelerin ardından yaralıların ileri tetkik ve tedavi amacıyla Van’a sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.