Bugün itibari ile başlayan Ramazan nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesine ait mor otobüslerin seyahat saatlerinde de değişikliğe gidildi. Ramazan ayına özel olarak ayarlanan otobüs hareket saatleri, 1 ay boyunca yeni şekliyle uygulanacak.

Van Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinen dün yapılan açıklamada, “Van Büyükşehir Belediyemiz, ramazan ayından dolayı toplu taşıma araç saatlerinde düzenleme gerçekleştirdi. Yeni sefer saatleri yarından itibaren geçerli olacak. Büyükşehir belediyemiz, iftar saatine özel otobüslerin hareket saatlerinde değişikliğe gitti. Herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyet yaşanmaması için otobüslerin güncel sefer saatlerinin son halini http://van.bel.tr sitesinden takip edebilirsiniz. Yeni sefer saatleri 1 Mart Cumartesi günü itibariyle geçerli olacak. Bu düzenleme, ramazan ayı boyunca uygulanacak.” denildi.