Osman Begi Derneği adıyla kurulan yapı hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki aşiret mensuplarını tek bir çatı altında buluşturmayı amaçlıyor.

“AMAÇ: KÜLTÜRÜMÜZÜ YAŞATMAK, BİRLİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK”

Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diva-Sen) Başkanı Mahmut Aykut, “Bugün tarihi bir adım atıyoruz. Osman Begi Aşireti'nin değerli mensuplarını Osman Begi Derneği çatısı altında birleştiriyoruz. Hedefimiz, örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak, iyi ve zor günlerde birliğimizi pekiştirmektir.” dedi.

EN YOĞUN NÜFUS VAN’DA

Başkan Aykut, “Aşiretin en yoğun olarak yaşadığı şehir Van. Başta Gürpınar, Çatak, Gevaş, İpekyolu ve Tuşba ilçelerinde olmak üzere aşiret mensupları Van genelinde geniş bir nüfusa sahip. Bunun dışında Adana, İstanbul, İzmir ve Mersin gibi büyük şehirlerde, yurtdışında ise İran, Irak, Mahabad, Hakkari, Çukurca ve Cizre gibi bölgelerde de önemli sayıda mensubu bulunuyor.

“SİYASET ÜSTÜ BİR YAPI OLACAĞIZ”

Dernek Başkanı Aykut, derneğin siyasi hiçbir yapıyla ilişkili olmayacağının altını çizerek şunları söyledi:

“Derneğimiz tamamen siyasetten bağımsız ve bütün partilere eşit mesafede duracaktır. Bizim gayemiz sadece kültürümüzü, birliğimizi ve dayanışmamızı korumaktır. Aşiretimize ait yapılan ilk çalışmalarda yaklaşık 8 bin hane tespit edildi. Aile başına ortalama kişi sayısı baz alındığında ortalama 40 bin civarında Osman Begi Aşireti mensubu olduğunu düşünüyoruz. Derneğimiz, zaman içinde tüm mensuplarına ulaşmayı ve geniş bir topluluk ağı oluşturmayı hedef alıyor. Osman Begi Aşireti mensubu herkes derneğimize davetlidir.”

Osman Begi Aşireti Derneği için 7 Temmuz 2025 tarihinde resmi başvuruların da yapılacağı kaydedildi.