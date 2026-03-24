Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) 1 Nisan 2026 tarihinde “Tüm Yönleriyle Afet Yönetimi Paneli” düzenlenecek. Panel, akademisyenler ve uzmanları bir araya getirecek. Van’da afetlere hazırlık ve risk yönetimi çok boyutlu bir panelle tartışmaya açılacak.

Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi’nde düzenlenecek panelin moderatörlüğünü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Kılıçer üstlenecek. Panelde afet yönetiminin farklı boyutları ele alınacak; eğitimden saha uygulamalarına, yapısal risk azaltmadan yerel deneyimlere kadar çeşitli başlıklarda sunumlar yapılacak.

Program kapsamında AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı afet eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve standartlaştırılmasını, AFAD Yer Seçimi ve Mekansal Planlama Daire Başkanı Elif Bağ, AFAD’ın iyileştirme faaliyetlerini, Van İl AFAD Müdürü Mehmet Ulutaş ise Van’daki AFAD çalışmalarını aktaracak.

Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kürşat Esat Alyamaç, afet yönetiminde yapısal risk azaltma konusuna değinecek, Van Güvenlik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Eda Gökırmak Söğüt de üniversite düzeyinde afet eğitimi ve farkındalık çalışmalarını ele alacak.

Van YYÜ Güvenlik Meslek Yüksekokulu Acil Durum ve Afet Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sacit Mutlu ise Van ilinin deprem tehlikesini katılımcılara anlatacak.

Panelde, afetlere karşı hazırlığın sadece kriz anını değil, öncesi ve sonrasını kapsayan bütüncül bir yaklaşım gerektirdiğine de vurgu yapılacak.