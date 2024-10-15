Kışın çetin geçtiği Van’da vatandaşlar kış hazırlıklarına başladı. Kış ayına az zaman kala vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri de odun ve kömür fiyatları oluyor. Özellikle dar gelirli aileler kışlık ihtiyacı karşılamada daha fazla zorluk yaşarken, artan fiyatlarla kışı nasıl daha ekonomik olarak geçireceklerinin hesaplarını yapıyor.

Vatandaşlar, her yıl döviz kuruna bağlı olarak artan kömür fiyatlarının bu yıl da artıp artmadığını merak ediyor. Peki odun ve kömür fiyatı ne kadar? Geçtiğimiz yıla oranla ne kadar artış oldu? Hangi tür kömür daha iyi? İşte güncel odun ve kömür fiyatları…

“KÖMÜR FİYATLARI HER YIL ARTIYOR”

Kömür fiyatları hakkında Wanhaber’e açıklamalarda bulunan Van Oduncular ve Kömürcüler Kooperatifi Başkanı Hacı Fehim Yakut, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da kömür fiyatlarında yükseliş oldu. Kömür, döviz üzerinden ülkemize geldiği için maalesef fiyatlar sürekli yükseliyor. Üzerine bir de nakliye ücreti eklenince daha da artıyor. Bununla beraber daha önce akaryakıt ücretleri uygun olduğu için şehir içinde ücretsiz dağıtım yapıyorduk. Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarında artışlar olduğu için şehir içinde nakliye ücreti almak zorunda kaldık” dedi.

Kömür fiyatlarının kalitesine göre değişkenlik gösterdiğini belirten Başkan Yakut, “Geçtiğimiz yıl 11 bin TL olan kömürün ton fiyatı bu yıl 13 bin TL. Portakal olarak adlandırdığımız 1.kalite Ukrayna kömürünün ton fiyatı 13 bin TL, 2.kalite 9 bin TL’dir. Limon Ukrayna kömür 1.kalite 11 bin TL, 2. kalite 8 bin 500 - 9 bin TL civarındadır. Yerli olan Şırnak kömürünün ton fiyatı da 4 bin 500 TL’dir. Şırnak kömürü de kalitesine göre yani çıkan ocağa göre de fiyatı değişmektedir. Odun ise meşe odunu 4 bin 500 TL civarındadır” ifadelerine yer verdi.

FİYATLAR CEP YAKIYOR!

Kalitesine göre kömür satışının yapıldığını belirten Esnaf Ahmet Seyhan ise, “1.kalite Ukrayna kömürü 13 bin TL, 2.kalite kömür 11 bin TL. Bunun yanı sıra kalitesine göre de uygun fiyatlara da kömür oluyor. Şırnak kömürü 4 bin 500 TL’dir. Maddi durumu iyi olmayan vatandaşlar da karma kömür de alabiliyor. Yani yarısı Şırnak ve yarısı Ukrayna kömürü olan kömür alımı da gerçekleşiyor. 8 bin, 9 bin TL civarında da kömürler oluyor. Kömürle beraber vatandaşlar odun alımı da gerçekleştiriyor. Odun fiyatı ise 4 bin 500 TL’den başlar 6 bin TL’ye kadar çıkar” dedi.