Ramazan ayının vazgeçilmez tatlarından olan Van Kıymalısı, 7’den 70’e her kesim tarafından iftar sofraları için talep görürken fırıncı esnafı ise iftar vaktine yakın işlerinin yoğunlaştığını belirtiyor.

Taziye, düğün ve kalabalık yemekli organizasyonların aranan tadı Van Kıymalısı, Ramazan ayında da en çok tercih edilen tatlardan biri oluyor.

Aile bireyleri Ramazan sofralarını Van kıymalısı ile renklendirirken, davetlerde de sıkça tercih ediliyor.

“RAMAZANDA KIYMALIYA İLGİ ARTIYOR”

Kıymalı için yoğun mesai harcadıklarını belirten işletme sahibi Abdusselam Tosun, “30 yıldır bu mesleği yapıyorum. Her sene olduğu gibi yıl da kıymalıya yoğun ilgi var. Van kıymalısı her zaman sevilir ama Ramazan aylarında da çok tercih ediliyor.” dedi.

Van’da özellikle iftar için misafir çağrıldığında kıymalıya daha fazla talep gösterildiğini aktaran Tosun, “Çalışan kesimler yemek yapmaya vakit bulamadıklarında veya iftar vakitlerinde özel misafir davet edildiğinde kıymalıya rağbet artıyor. Lezzetli olduğu için özel yemek olarak da hazırlanıyor. 150 derece ateşte pişen kıymalı iftar vakitlerine az süre kala sıcak tüketilmek için yoğunluğa neden oluyor.” sözlerine yer verdi.

“İÇ HARCI MÜŞTERİNİN KENDİSİ DE HAZIRLAYABİLİYOR”

Kullanılan malzeme ve gramajına göre fiyatların değiştiğini de belirten Tosun, “Günlük ortalama 250-300 adet kıymalı siparişi alıyoruz. Müşteri kendisi de iç harç hazırlayıp getirtebiliyor. Kişi iç harcı kendisi getirirse tanesi 7 TL’den pişiriliyor. Kıymalının içerisinde kıyma, domates, soğan, biber, salça, baharatlar, sarımsak ve maydanoz oluyor. Ramazan boyunca yoğunluğumuz devam edecektir…” ifadelerine yer verdi.