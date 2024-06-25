Vali Balcı ve Milletvekili Türkmenoğlu, kültür adası, yeni kütüphane, olgunlaşma enstitüsü ve Kur’an Kursu inşaatlarını inceledi.

Vali Balcı ve Milletvekili Türkmenoğlu, ilk ziyaretini; Van’ın kültür ve sanatına önemli katkı sunması beklenen ve inşaatı hızla ilerleyen Yeni Kültür Merkezi’ne yaptı.

KÜLTÜR ADASI

Van Valisi Ozan Balcı, beraberindeki Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile Devlet Tiyatrosu binasının yanında yapımı devam eden Yeni Kültür Merkezi'nin inşaatında incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Vali Balcı, çok kapsamlı hizmet verecek olan kültür merkezinin kentin kültürüne, sanatına büyük katkı sağlayacağını ifade ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

YENİ KÜTÜPHANE

Vali Ozan Balcı, Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekiler ile birlikte, yapımı devam eden Yeni İl Halk Kütüphanesi ve Bebek-Çocuk Kütüphanesi inşaatında da incelemelerde bulundu.

Yüklenici firma yetkilisinden inşaatın son durumu hakkında bilgi alan Vali Balcı ve beraberindekiler, “Özellikle ilimizin çocuklarına ve gençlerine büyük fayda sağlayacak kütüphane kısa sürede tamamlanarak hizmete girecek” dedi.

OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ

Çalışmaların devam ettiği bir diğer proje olan Olgunlaşma Enstitüsü inşaatını da inceleyen Vali Balcı ve beraberindekiler, yetkililerden bilgi aldı.

Vali Ozan Balcı, Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ile birlikte son olarak Ali Paşa Mahallesinde 130 yatak kapasiteli Kur'an Kursu inşaatında da incelemelerde bulundu.