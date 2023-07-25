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Wanhaber / Haber Bülteni

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığınca, sağlıklı bir kent, adres envanteri oluşturulması ve kentleşmenin takibinin sağlanması için il genelinde cadde ve sokaklarda numarataj çalışması sürdürülüyor.

Yürütülen çalışma sayesinde Van'daki tüm cadde ve sokaklar numaralandırılarak elde edilen veriler mekânsal adres kayıt sistemine işlendi. Daha önce kayıt altına alınmış olmasına rağmen levhaları olmayan cadde ve sokakların levhaları yenilenerek, bu adreslere daha rahat ulaşılması sağlanıyor.

Çalışma kapsamında İpekyolu İlçesine bağlı Alipaşa, Vali Mithat Bey, Şerefiye, Serhat, Cumhuriyet, Bahçıvan, Hafıziye, Halilağa, Seyit Fehim Arvasi, Cevdet Paşa, mahallelerine 450 adet duvar tabelası, direk ve direk tipi tabela montajı gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Edremit İlçesi Memur-Sen TOKİ, Esentepe Mahallesi (Kiracılar TOKİ) konutlarına ise 93 adet duvar tabelası, direk ve direk tipi tabela montajı gerçekleştirilecek.

Uygulama ile vatandaşların kamu tarafından verilen hizmetlere daha hızlı ulaşımı sağlanırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde hizmet veren her türlü işletmenin de adres bilgisine daha hızlı ve sağlıklı ulaşması sağlanıyor.