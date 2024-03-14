Her yıl Nevruz tatilinde Van’a yoğun şekilde gelen İranlı turistlerin bu sene ramazan ayından dolayı geçtiğimiz yıllara oranla daha az gelebileceği belirtiliyor.

Asya, Avrupa ve Orta Doğu coğrafyasında her yıl Mart ayında çeşitli etkinliklerle kutlanan ve baharın gelişini simgeleyen nevruz bayramında resmi tatile girecek olan İranlıların bu süreci Van’da geçirmesi bekleniyor.

İran’dan Van’a gelişlerle ilgili hareketliliğinin 18 ve 19 Mart tarihlerinden itibaren oluşacağını aktaran Turizmci Murat Beyaz, “Nevruz hareketi henüz başlamadı. İran’dan Van’a nevruz tatilini değerlendirmek için gelen turistlerin yoğunluğu 18-19 Mart gibi başlar ve Mart ayının sonlarına kadar devam eder” dedi.

Nevruz bayramı tatilinin ramazan ayına denk gelmesinden kaynaklı olarak geçtiğimiz yıllara göre turist yoğunluğunun düşük olmasını beklediklerini aktaran Turizmci Murat Beyaz, “Ramazan ayının da etkisiyle belki bu sene geçtiğimiz yıllara oranla çok yoğun olmayabilir, şimdilik bizlerin aldığı izlenim bu şekilde.

Şu an rezervasyonlarda istediğimiz seviyelerde olmasak bile son dakikada karar verip şehrimize gelen birçok İranlı olabiliyor. Bu anlamda yaklaşık 10-12 günlük nevruz yoğunluğu yaşanacak. Eski yıllardaki yoğunluğu ramazan ayından ötürü bu yıl yakalayamayabiliriz ama yine de bir hareketlilik olacak tabii.” diye konuştu.

Beyaz, “Bunlarla beraber havaların güzel olmasıyla da artık yoğun şekilde yurda İranlı girişi olacak. Ramazan ayı sonrası yoğunluğun daha da artacağını düşünüyorum.” diyerek hava koşullarının da düzelmesiyle beraber Van’a yoğun şekilde turist kafilelerinin gelişinin beklendiğini söyledi.