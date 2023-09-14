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Wanhaber / Haber Bülteni

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, vatandaşların yakınlarının mezarlarını daha kolay bir şekilde bulabilmelerini için yeni sitemi hizmete aldı. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığınca geliştirilen mezarlık bilgi sistemi ile vefat eden kişinin ismi, mezar yeri ve defin tarihi gibi bilgilere dijital ortamda rahatça ulaşılabilecek.

Ayrıca, Van merkezde bulunan Akköprü, Garipler, Süphan, Selimbey, İskele, Yalımerez, Seyrantepe, Yenimahalle, Hacıbekir, Eskişehir ve Doğu Mezarlığı dışında bulunan 1200 adet mezarlığın defin kayıtları sisteme yüklenirken, şimdiye kadar 19 bin 64 kişinin bilgileri sisteme yüklendi.