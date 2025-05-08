Her yıl olduğu gibi bu yıl da Van Gölü Havzası’nda yaşayan martılar, göç eden balıkları avlamak için adeta nöbet tutuyor. Av yasağı döneminde kaçak avcılıkla birlikte martılar da inci kefalinin doğal düşmanları arasında yer alıyor.

Özellikle göçün en yoğun yaşandığı Muradiye ilçesindeki Bendimahi Çayı ve Balık Bendinde suyun akışının tersine yüzen balıklar, martıların hazır yemi haline geliyor. Av yasağında avlanmanın sadece martılar için serbest olduğu akarsularda aynı zamanda görsel şölen de oluşuyor.

Martıların gökyüzünde süzülerek av peşinde olduğu bu anlar, aynı zamanda göçün oluşturduğu görsel şölenle birleşiyor. Hem bölge halkı hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler bu eşsiz doğa olayını izleyip kayıt altına alıyor.

Tekirdağ’dan Van’a bu göç yolculuğunu izlemeye geldiklerini söyleyen Harun Demir isimli vatandaş, "Tekirdağ’dan Van’a geldik. Balık göçünü izlemek için geldik. Gayet güzel bir yer. Çok beğendim. Bir an önce herkes gelip burayı görmelidir. Biz çok beğendik, sizleri de bekliyoruz" dedi.