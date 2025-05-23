Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde ebeveyn rolünün önemini vurgulamak ve ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla katılmalarını sağlamak amacıyla "Maarif Modeli Ebeveyn Okulu" kursları açıldı.

Erciş'te Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce Kazım Karabekir İlk ve Orta Okulu'nda düzenlenen kurstan mezun olan 24 veli için sertifika töreni düzenlendi.

Pasta keserek mezuniyetlerini kutlayan velilere sertifikaları, Kaymakam Murat Karaloğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu tarafından verildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Ata Yıldız, yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yaklaşık iki ay süren kurs düzenlediklerini söyledi.

Kursiyerleri tebrik eden Yıldız, "Açtığımız Ebeveyn Okulu'nun ilk mezunlarını vermekteyiz. Amacımız, ailelerin eğitim süreçlerine daha fazla katılmasını sağlamak, öğrenci ile veli arasındaki ilişkiyi güçlendirmek." dedi.

Kursta görevli okul öncesi öğretmeni Hilal Albayrak da 24 kursiyerle 32 saat süren eğitime devam ettiklerini dile getirerek, "Velilerimizle güzel ve verimli etkinlikler yaptık. Buradan çocuğun temel gelişiminde öğretmenlerden önce ailenin temel faktör olduğunu gördük. Öğretmenlerden çok velilerimize büyük bir görev düştüğünü gördük." diye konuştu.

Kursta katılan veli Kübra Sağınç da Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusunda bilgilendirildiklerini ve kursun oldukça verimli geçtiğini ifade etti.

Kursa katıldığı için mutlu olduğunu dile getiren Sağınç, şunları kaydetti:

"Öğrenci profili ve velilerin rolü hakkında bilgi edindim. Ailenin çocuğun gelişiminde temelleri bulunan ilk ve en önemli unsur olduğunu fark ettim. Çocuğun gelişim süreçlerini bilip bir ebeveyn olarak kişisel teknikleri geliştirmede sorumluluk almayı öğrendim. Bu kurs, çok faydalı oldu. Çocuklarımıza nasıl davranmamız gerektiğini öğrendim."

Eğitim sayesinde öğrencilerle aralarındaki iletişimin güçlendiğini anlatan velilerden Fatma Çil, "Her anne ve babanın eğitim alması gerekiyor. Kursta bir çocuğa nasıl davranmamız gerektiğiyle ilgili tüm bilgiler verildi. Bu sayede anne ve babalar çocuklarını daha bilinçli yetiştirecekler." şeklinde konuştu.