Van’da besicilerin özenle yetiştirdiği kurbanlıklar, sabahın erken saatlerinde canlı hayvan pazarına getirildi. Kurban Bayramı’na sayılı günler kala hayvan pazarındaki yoğunluk ise artış göstermeye başladı.

Alıcılarla sıkı bir pazarlığa giren besiciler, bu yılki Kurban Bayramı'ndan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti. Van'ın İpekyolu ilçesine kurulan canlı hayvan pazarında küçükbaş hayvanlar 5 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 60 bin liradan başlayıp 120 bin liraya kadar çıkabiliyor.

İHA muhabirine konuşan Habip Turgut isimli besici, yaklaşık 5 yıldır hayvancılıkla ilgilendiğini belirtti. Besiciliğin çok emek isteyen bir iş olduğunu ifade eden Turgut, “Düzenli olarak aşıları yapıyoruz. Ancak 21 gün bekletme süreleri var. Tabii bu konuyla ilgili hiç sıkıntı yaşanmıyor.

Büyükbaş hayvan kilogramına göre fiyatı 60 ila 120 arasında değişiyor” dedi. Geçtiğimiz yıla oranla bu yılki fiyatları biraz yüksek bulan alıcılar ise hayvan sahipleriyle sıkı bir pazarlığa girdiklerini söyledi.