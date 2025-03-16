Erciş ilçesinde berberlik yapan Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümü mezunu Yunus Karadağ, müşterilerini Türk Halk müziği şarkılarını seslendirerek tıraş ediyor. Karadağ, seslendirdiği şarkıları sosyal medya hesabında da paylaşıyor. Yunus Karadağ şarkı söylerken, iş yerine gelen arkadaşı Taha Yaşar da bağlama çalarak ona destek veriyor. Kimi zaman bağlamayı da eline alıp Van'ın yerel şarkılarını seslendiren Karadağ'ın bu uygulaması müşterilerini memnun ediyor.

Müşterilerinin bu durumdan mutlu olduğunu söyleyen Yunus Karadağ, "İş yerimde farklı enstrümanlar var. Ekip olarak gelip burada müzik yapıyoruz. Farkındalık olsun diye, tıraş olmaya gelen müşterilerime zaman zaman canlı müzik ziyafeti sunuyorum. Burada çektiğim videoları da sosyal medya hesaplarımdan paylaşınca yoğun ilgi görüyor. Bu sayede müşterilerimiz merak edip, tıraş olmaya geliyor. İşimin de bu oranda arttığını gördük. Tıraş olan müşterilerimizin de bu uygulamadan çok mutlu olduğunu ve bize teşekkür ettiklerine şahit oluyoruz" dedi.

Tıraş olmaya gelen Yusuf Enes Öncer ise "Sosyal medyada gezinirken bir kuaför dükkanının tıraş olmaya gelen müşterilerine canlı müzik ziyafeti verdiğini gördüm. Bu bana önce çok ilginç geldi ve şaşırdım. Bu şaşkınlığım, beni buraya getirdi. Tıraş olurken Van yöresinin türküleri çalmaya başladı. Bu beni çok mutlu etti. Böylesi bir farkındalık yaptıkları için Yunus abime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.