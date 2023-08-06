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WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Artan maliyetlerle birlikte geçtiğimiz günlerde Van’daki ulaşıma kısa zaman aralıklarıyla 2 defa zam yapıldı.

Yükselen motorin ve benzin fiyatları araç sahiplerini düşündürürken, Van’daki şehiriçi ulaşım fiyatından şikayetçi olan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden, kısa mesafe uygulanmasının getirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Şehir içi ulaşıma bir ay içinde iki defa zam yapılmış ve vatandaşlar bu duruma tepki göstermişti. Bu fiyatları yüksek bulan vatandaşlar, zam oranının bir kez daha gözden geçirilmesini talep ederken, kısa mesafe uygulanmasının da olmasını istiyor.

Yetkililerin bu konuya çözüm bulması gerektiğine dair paylaşım yapan bir vatandaş, şu ifadelere yer verdi, “Yol tarifesi reziliğine bir çözüm bulun. Kısa mesafe uygulaması neden yok? Otogarda binip Tuşba Belediyesinde inen bir kişi neden tam ücret versin?”

Çoğu halk otobüsü (mavi minibüsler) şoförünün de serbest biniş kartları olmasından dolayı yaşlı ve engellileri almadıklarını iddia eden vatandaş, “Şoförler, kartları var diye yaşlıları ve engellileri almıyor. Van’ın önde gelenleri bu sorunu lütfen gündeme getirin” ifadelerini kullandı.