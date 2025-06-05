Uzman kasaplar, kurban kesiminin mutlaka hijyenik ortamlarda ve ehil kişilerce yapılması gerektiğini aksi halde yaşanabilecek kazaların bayramın buruk geçmesine neden olabileceğini belirtti.

“GELİŞİGÜZEL YERLERDE KESİM YAPILMAMALI”

Kurban kesiminde dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kasap Ali Usta, “Kurbanlık hayvanlar, uzman kasap ve ekipler tarafından daha hijyenik alanlarda ve mezbahalarda kesilmeli. Özellikle belediyelerin karar kıldığı kesim alanlarında olması da çok daha iyi olur. Gelişigüzel her cadde, sokak veya bahçede kesim yapılmamalı. Sağlık açısından buna mutlaka dikkat edilmeli.” dedi.

“KASAPLIK, HERKESİN YAPABİLECEĞİ BİR İŞ DEĞİL”

Kurban kesilirken özellikle kullanılacak bıçağın büyüklüğüne ve keskinliğine dikkat edilmesi gerektiğine vurgu yapan Ali Usta, “Kesinlikle kör bıçak ile kurban kesilmemeli. Kurbanlık hayvan kesildikten sonra eti sıcak bir şekilde buzdolabına bırakılmamalı. En az 4-5 saat kendi halinde muhafaza edilmiş bir şekilde kalmalı, ardından dolaba konulmalıdır. Kapıcı, tamirci veya herhangi bir meslek dalından birinde çalışan bir vatandaş eline bıçağı aldığı gibi ‘kasabım’ diyor. Ondan sonra hem kendini hem de kurbanı kesiyor. Bunların yaşanmaması için, özellikle ciddi yaralanmaların olmaması adına bu iş mutlaka ehil kişilere bırakılmalıdır. Kasaplık herkesin yapabileceği bir iş değil.” sözlerine yer verdi.

“KURBAN ETLERİ MUTLAKA BİR GÜN DİNLENDİRİLEREK TÜKETİLMELİ”

Kesilen kurbanlık etlerinin bir gün dinlendirilmesi gerektiğini de belirten Kasap Ali Usta, “Kesilen etin sağlık açısından ilk gün tüketilmemesi gerekiyor. Çoğu insanımız kurban kesiminden hemen sonra tüketmek için etin belli kısımlarını alıp ocağın üstüne bırakıyor. Kesinlikle tüketilmemesini tavsiye ediyoruz. Et dinlendikten sonra sağlık açısından da lezzet açısından da daha iyi olacaktır. Kurbanlık et en az bir gün dinlendikten sonra pişirilip tüketilebilir.” İfadelerini kullandı.

“KURBAN KESİMİ ŞAKAYA GELMEZ”

Kurban kesimine olabildiğince dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kasap Bekir Baday ise; “Kesinlikle kasap işini bilmeyenler kurban kesimiyle uğraşmasın. Kurban kesimi şakaya gelmez. Kazara kopacak bir tendonla ömür boyu yaşanacak sakatlıklar olabilir. Kurbanlık hayvanların işin uzmanları tarafından kesilmesini tavsiye ederiz. Hijyenik ortamda kesim yapılmalı. Gelişigüzel sokaklarda kesinlikle kurban kesilmemeli, çünkü bu ciddi sağlık sorunlarına da neden olabilir. Bunun yanı sıra bıçakların keskin olmasına mutlaka dikkat edilmeli. Belediyelerin belirlediği kurban kesim yerlerinde veya mezbahalarda kesim yapılmasını tavsiye ediyoruz.” dedi.