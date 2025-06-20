Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da öğrenciler karnelerini aldı. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında eğitim gören yaklaşık 285 bin 865 öğrenci ile 19 bin 740 öğretmen bugün itibariyle yaz tatiline girdi. Van Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İki Nisan İlkokulunda düzenlenen karne dağıtım törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı İbrahim Gültekin, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, il ve ilçe milli eğitim şube müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Programda sınıfları gezen Vali Balcı, öğrencilere karneleri ile birlikte kitap hediye etti. Öğrencilerle sohbet eden Vali Balcı, kendilerine iyi tatiller diledi.

Karnelerini alan öğrenciler, sevinçlerini aileleri ile paylaştı. Zorlu geçen bir sezonun sonunda karne almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten öğrenciler, yaz tatilinde kitap okuyup bol bol eğleneceklerini söylediler.