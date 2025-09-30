Zabıta Dairesi Başkanlığı ve İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimler, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Cumhuriyet ve Suvaroğlu caddeleri ile Ahmedi Hani Parkı bölgesinde gerçekleşti.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler doğrultusunda hareket eden zabıta ekipleri, daha önceden uyarılan işletmeler önce sözlü olarak uyarıldı, ardından yazılı tebliğ ile bilgilendirildi.

Ancak yapılan uyarılara rağmen kurallara uymayan işletmelere müdahale edildi. Gerçekleştirilen denetimlerde cadde ve kaldırımları işgal eden ürünler toplatılırken, bazı işletmelere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimler vatandaşlar tarafından da destek gördü.

Yetkililer, kaldırımların yayalara ayrıldığını hatırlatarak, bu alanların işgal edilmesine kesinlikle izin verilmeyeceğini vurguladı.

Van Büyükşehir Belediyesi, şehir estetiğini ve kamu düzenini korumak amacıyla benzer denetimlere kararlılıkla devam edeceğini duyurdu.